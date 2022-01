Projekt Kongelunden: De ubesvarede spørgsmål – og et nyt forsøg på at inddrage fredskov

Projekt Kongelunden har offentliggjort den seneste plan for området omkring stadion i Marselisborgskovene. Der er mange ubesvarede spørgsmål i det, der på trods af de prangende ord og mange afsatte millioner indtil videre stadig er et luftkastel. Der mangler en færdig lokalplan og svar på en del alvorlige spørgsmål, såsom om Aarhus Kommune nu skal bygge to nye, bekostelige stadioner til AGF A/S, ét i fredskoven i Marselisborgskovene og et midlertidigt nyt stadion i Vejlby.