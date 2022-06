Trods forsøg på politisk røgslør endte det alligevel med, at privatisering af veje blev vedtaget

For ved onsdagens byrådsmøde skulle der pludselig stemmes om emnet i byrådssalen. Et lidt besynderligt og ufinansieret ændringsforslag fra DF blev bragt til afstemningen. Dette omhandlede, at Aarhus Kommune skulle garantere for dele af vejens stand i op til fem år mere, end indstillingen lød på. Derudover mente DF, at byrådet skulle tage stilling til harmoniseringen løbende. Vi mener, at en orientering er på sin plads.

Forligspartierne Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslistens vikar, Solveig Munk, stemte for ændringsforslaget. Ændringsforslaget blev nedstemt af de ansvarlige partier og Thure Hastrup fra Enhedslisten.

Pointen i denne sag er, at Dansk Folkeparti og Venstre har ladet de berørte borgere forstå, at de er imod harmonisering, det har vi bl.a. set på sociale medier og i valgkampen, hvor V-høvding Budde måtte banke egne, lidt for letsindige, venstrefolk på plads og påminde dem om det budgetforlig, de var en del af.