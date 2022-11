19-årig sigtet for voldtægt med spark og halsgreb

Det fremgår ifølge mediets dækning af sagen, at manden sigtes for at have tvunget kvinden til samleje ved at holde hende fast, på trods af at hun råbte nej og protesterede.

Det lykkedes angiveligt kvinden at vriste sig fri i første omgang.

Men ifølge sigtelsen blev hun herefter sparket og grebet om halsen af manden, som efterfølgende holdt hende nede på ryggen, skriver Århus Stiftstidende.

Den 19-årige mand nægter sig skyldig. Han har kæret fængslingen til landsretten, oplyser politiet ifølge TV 2 Østjylland.