1,1 mio. midtjyder er nu vaccineret mod covid-19

»Jeg er imponeret over, at så mange tager del i kampen mod corona og de andre virussygdomme, som vi ellers risikerer at blive hårdt ramt af vinterhalvåret. Jeg synes opbakningen er klog, for vaccinerne beskytter både os selv som personer og det sundhedsvæsen, der skal pleje og behandle os i de tilfælde, hvor vaccinerne ikke er svaret,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S), i meddelelsen

Han opfordrer derfor fortsat alle i målgrupperne, til at booke tid på www.vaccinationer.dk

Siden 15. september er der boostervaccineret 354.958 borgere. Der er fortsat ledige tider, lyder det.