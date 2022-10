En »tis-i-bukserne-løsning« og to andre spareforslag vækker bekymring for de ældres livskvalitet

Hos Ældrerådet i Aarhus Kommune vækker forslaget heller ikke begejstring.

»Det er et kæmpe problem. Men det er virkelig svært at gøre noget ved, når det er så svært at få flere fastansatte. Der er så mange vikarer,« siger John Preben Christiansen, der er næstformand i Ældrerådet.

Andet spareforslag

Sundhed og Omsorg foreslår også at halvere antallet af såkaldte oplevelsesmedarbejdere på plejehjemmene. Det vil ifølge sparekataloget betyde, at de ældres livskvalitet kan blive påvirket.

»Der er ikke nogen tvivl om, at forslaget om oplevelsesmedarbejdere optager borgerne. Derfor har vi også en høringsperiode i gang,« siger rådmand Christian Budde.

Han fortæller, at kommunen vil ansætte 100 unge mellem 16 og 18 år, som skal være måltidsværter, spille spil og gå ture med de ældre.

»Vi har allerede fundet 50 ungarbejdere, så forhåbentlig når vi målet om de 100 til nytår,« siger Christian Budde.

Desuden håber han, at de frivillige kræfter i kommunen vil træde til og hjælpe på plejehjemmene.

Det samme gør man hos Ældrerådet.

»Det er noget kedeligt noget. Men der kommer mange frivillige på plejehjemmene, og vi håber at de vil komme lige så meget. Sådan plejer det at gå. Når der bliver sparet, så vil der komme flere frivillige og hjælpere,« siger næstformand John Preben Christiansen.

I sparekataloget foreslås det, at medarbejdere med særligt talent for at synge eller spille osv. kan tage ekstraarbejde og optræde for beboerne for at fylde hullerne i aktivitetskalenderen.

Tredje spareforslag

Det fremgår også af sparekataloget, at man i Sundhed og Omsorg foreslår at afskaffe den såkaldte klippekortsordning. Den giver plejehjemsbeboere en halv times hjælp om ugen, som beboerne selv kan øremærke til det, de har brug for.

Hos Ældrerådet i Aarhus Kommune har man ikke den store modstand mod forslaget.

»Det har jo vist sig, at der ikke er ret mange, der bruger den, så den er ret dyr. Hvis kommunen bare kan hjælpe dem, der bruger ordningen i dag, så har vi ikke noget imod, at de sparer den væk,« siger John Preben Christiansen.

Han fortæller, at Ældrerådet har indsendt et høringssvar, der netop påpeger, at der skal være en løsning for de ældre, der bruger ordningen. Ifølge John Preben Christiansen har kommunen allerede lovet at finde sådan en løsning.

Hos Ældre Sagen er man dog mere kritisk indstillet.

Chefkonsulent Per Tostenæs kalder det »et hårdt slag mod de svageste i samfundet«.

»Plejehjemsbeboere kommer sjældent udenfor. Der kunne klippekortsordningen give en tur ud i den friske luft. Nogle har ingen pårørende. Der kan ordningen sørge for, at de har nogen at holde i hånden og snakke med,« siger han.

Svært at sige nej

Ifølge Ældrerådet i Aarhus Kommune er det ikke problematisk, at Aarhus Kommune sparer på administrationen. Men de har særligt øje på de tre spareforslag, der rammer livskvaliteten, selvom det er svært at hamle op med kommunens sparekniv.

»Hver gang vi har sparet, så er det gået alligevel. Og vi skal jo spare nogle penge, så det er svært at sige nej til alting, men vi kan jo komme med nogle forslag til, hvordan man kan gøre det,« siger John Preben Christiansen.

Ifølge rådmand Christian Budde er frivillige og pårørende en del af regnestykket.

»Det er en dagsorden, der handler om forventningsafstemning med pårørende og hele frivilligheden. Der er bl.a. Ældre Sagen, som har op mod 70.000 medlemmer i Aarhus. De er en kæmpestor frivillighedsmuskel. Måske kan man sætte det endnu mere i spil. Det tror jeg, vi kan blive bedre til,« siger han.