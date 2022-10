Østjyder får mulighed for at teste dansk-udviklet vaccine mod covid-19

Deltagere i forsøget skal være tidligere vaccineret mod covid-19. I forsøget vil man enten modtage en godkendt vaccine mod covid-19 eller den nye forsøgsvaccine, oplyser AUH

»Det vil være personer mellem 18 og 50 år, som ikke er i målgruppen for efterårets covid-19 vaccinationsprogram, der vil kunne få mest ud af at deltage, fordi de får en boostervaccination, som de ikke ellers ville have fået,« siger læge Nina Breinholt Stærke.

Covid-19 kan forårsage alvorlige luftvejsinfektioner især hos ældre og immunsvækkede personer, men dette kan forebygges med vaccination. ABNCoV2 kan opbevares ved almindelig køleskabstemperatur, hvilket giver mulighed for at anvende vaccinen på steder i verden, hvor der ikke er mulighed for at opbevare vacciner ved meget lave temperaturer.