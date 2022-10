28/10/2022 KL. 18:30

Rådmand ønsker flere grønne arealer - måske bliver Pier 3 sådan et

Rådmanden for Teknik og Miljø mener, at der skal være flere grønne områder i Aarhus. Men om det bliver på Pier 3 afhænger af økonomi, som, ifølge ham, er for tidligt at snakke om nu.