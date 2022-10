Første sejr til gode

Faktum er dog, at selvom tabellen er tæt i den danske Superliga, er der ét hold, der skiller sig markant ud – på den negative facon – og det er Lyngby, som stadig har sin første sejr til gode.

Har I undervurderet opgaven?

»Jeg vil faktisk sige det helt modsatte. Vi har måske været for ydmyge og påtaget os rollen om lillebror, hver gang vi spiller. Der er nogle gange, hvor vi f.eks. bliver for passive og tilbageholdne i stedet for at brænde igennem og spille den fodbold, vi ved, vi kan spille. Det niveau har vi ramt før, men det bliver for sent i kampene. Blandt andet i kampen mod AGF, som jo klart startede bedst, men hvor vi havde gode muligheder for at komme tilbage i opgøret,« siger Magnus Kaastrup.

Gibber det lidt ekstra i kroppen med tanke på, at du kan drille din tidligere klub?

»Ja da, det er jo altid specielt, når jeg spiller mod AGF og mod de gamle gutter. Hausner (Sebastian, red.), Hvidt (Benjamin, red.) og TK (Thomas Kristensen, red.) kender jeg rigtig godt, og det er sjovere at spille mod dem og måske få håneretten i den henseende. Jeg vil dog ikke lægge for meget i at forsøge at slå min tidligere klub. Hvis man gør det, kan det sætte sig i hovedet på dig under kampen, og det vil jeg gerne undgå og i stedet bare nyde at skulle spille mod de gamle gutter,« siger Kaastrup.

Senest var Lyngby oppe imod OB på udebane – en kamp, der endte 3-1 til sidstnævnte. Her blev Magnus Kaastrup dog noteret for sæsonens første assist. Det skal han forsøge at bygge videre på, fortæller hovedpersonen.

»Vi får sat rigtig stærkt pres på OB, og det må vi tage med som noget positivt, for vi viser, at vi kan spille med, men det sker for sent. Derfor skal vi mod AGF gøre alt, vi kan, for at sætte spillet sammen hurtigt, for vi ved, AGF er et powerhold, som presser hårdt på fra start, og det skal vi kunne svare igen på.«

Kampen mellem Lyngby og AGF spilles søndag kl. 14 og vises på TV Sport.