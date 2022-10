Sundhed og Omsorg finder leverer forslag til besparelser på i alt 61 mio. kr. i 2023 stigende til 72 mio. kr. i 2026. Et af forslagene er at fjerne den såkaldte klippekortsordning på plejehjemmene, hvor beboerne med ordningen har mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen til f.eks. at komme på en udflugt eller til ekstra praktisk hjælp. Med forslaget findes der besparelser på 13,5 mio. kr. om året.

Børn og Unges andel af besparelserne udgør 72 mio. kr, men har udsendt et katalog med besparelser på 91 mio. kr. i 2023 og 110 mio. kr. i 2024-2026, da en effektivisering som kommunen kræver også er indlagt, oplyser Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i sparekataloget.

»I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser. På dagtilbudsområdet skyldes det også bindingerne, som følger af loven om minimumsnormeringer. Samtidig er der lagt vægt på, at så mange af besparelserne som muligt er fundet ved opgavebortfald, effektivisering, analyser af arbejdsgange, optimeringer og mere strømlinet organisering mv.,« skriver rådmanden, der betoner, at besparelserne »i så høj grad som muligt« er fudnet på administration og ledelse, opgaver som understøtter kerneopgaven samt samarbejdsaftaler.