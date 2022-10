Østjyllands Politi: Sådan kan du forebygge indbrud

2) Tænd lys ude, og klip hækken ned: Klip hækken ned og undgå høje træer og mørke gemmesteder omkring dit hjem, som gør det nemt for tyven at komme uset ind. Udendørs lys er et godt værn – gerne på sensor (også i disse sparetider).

3) Gør døre og vinduer svære at bryde op: Brug gode låse, og sæt ekstra sikringer på dine vinduer. Lad ikke værktøj eller stiger ligge fremme, som tyven kan bruge til at komme ind.

4) Undgå at købe hælervarer: Du kan være med til at nedbringe antallet af indbrud ved ikke at købe stjålne varer. Brug altid Mobilepay, og kig efter NemID hos sælger, når du køber brugt.