AGF-spiller får to kampes karantæne for spytklat

I sin afgørelse skriver Fodboldens Disciplinærinstans desuden, at AGF har argumenteret for, at sagen om spytklatten kun er sag på grund af mediernes fokus på den.

- Det er desuden AGF’s opfattelse, at tv-billeder har vist situationen, hvor der er zoomet ind, hvilket har givet et forvrænget indtryk af, at AGF-spilleren var tættere på Brøndby IF-spilleren, end han reelt var, lyder det i afgørelsen.

AGF’s næste to kampe er imod Lyngby og Viborg.