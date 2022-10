Han var inviteret til at tale om klima og fremtidens anlægsprojekter, og hans pointe er bl.a., at Danmark får brug for at prioritere sine anlægsprojekter, for der skal bygges vedvarende energianlæg og klimasikring. Og så vil havneudvidelsen forsinke klimaindsatsen i Aarhus.

»Hvis man gennemfører havneudvidelsen, svarer det til at forsinke klimaindsatsen i 2,5 år i forhold til mobilitetsområdet i Aarhus og sandsynligvis meget mere, for mange af klimaindsatserne i kommunens klimaplan har vist sig at være meget svære at gennemføre. Hvis man laver grønne projekter med højre hånd, skal man ikke lave business-as-usual-projekter med venstre hånd, der gør problemet større,« siger Søren Have.