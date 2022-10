30/10/2022 KL. 07:45

For et år siden blev de store stuer på det nye psykiatriske hospital i Skejby omdøbt til det, de reelt er – dobbeltværelser

Der var en periode over sommeren, hvor dobbeltværelserne ikke var i brug til to patienter, men ellers er det mere reglen end undtagelsen, at to psykiatriske patienter bor sammen.