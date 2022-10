Byrådet med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen har betonet, at det retter sparekniven mod administrationen i Aarhus Kommune for at skåne de sårbare og udsatte grupper mest muligt i den forestående sparerunde på 312 mio. kr.

Desuden har hans partifæller i regeringen i et reformudspil foreslået, at kommunerne frigør 2,5 mia. kr. til borgernær velfærd ved at skære i administrationen, f.eks. kommunikationsafdelingerne.