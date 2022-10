Aarhusianere udsat for vold skal ikke risikere at kunne møde deres gerningsmænd på gaden i op til halvandet år, inden der er afsagt dom. Der skal sættes kameraer op i ”dødskryds”. Desuden skal Aarhus have bedre værktøjer til at sikre grundvandet, nedbringe luftforeningen og fremskaffe flere billige boliger.

Sådan lyder fem konkrete ønsker fra borgmester Jacob Bundsgaard (S), som han her i slutspurten af valgkampen til Folketinget sender til Christiansborg med en opfordring om, at de bliver skrevet ind i grundlaget for den næste regering.