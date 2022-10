Fem piger maste sig frem i mængden for at få fat i en mulepose med LA’s logo på. Omkring halvtreds unge folkeskole- og gymnasielever, ventede i kø for at få taget en selfie med Alex Vanopslagh. Størstedelen af de fremmødte, som JP Aarhus mødte, var unge under 18 år og enten gymnasielever eller 8.- 9. klasse-folkeskoleelever.