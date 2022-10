Djurs Sommerland slutter sæsonen med besøgsrekord og nyheder på vej

Nyheder på vej

Det nye temaland Dinosaurland, der bl.a. rummer tre nye forlystelser og et stort dinosaurtema, er parkens seneste million-investering. Selvom sommerlandet holder lukket de næste seks måneder, er man i fuld gang med at planlægningen af næste sæson, som ligeledes vil byde på lancering af yderligere tre nyheder, herunder en rutsjebane formet som et kæmpe dinosaurskelet, og som kommer til at have en fart på op til 70 km/t.

»Det er vigtigt for vores fortsatte attraktivitet, at der er nye, sjove oplevelser for gæsterne at komme efter. Samtidig har vi fokus på at tilbyde oplevelser, som man kun kan få her i Djurs Sommerland,« lyder det fra Henrik B. Nielsen i pressemeddelelsen.