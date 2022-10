22/10/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Inflationen har skabt en »ond« genbrugsspiral

I en tid med historisk høje forbrugerpriser handler aarhusianerne mere genbrug end normalt. Men de stigende priser har skabt flere udfordringer for genbrugsbutikkerne. Bestyrelsesansvarlig for genbrugen i Røde Kors Aarhus kalder udviklingen for en »ond spiral«.