20/10/2022 KL. 18:00

For abonnenter

»Havde det her været en amerikansk film, havde det været en cheesy en«

Onsdag blev en dag til historiebøgerne for Aarhus Fremad, da holdet i pokalturneringen vandt 4-0 over Brøndby IF. Først nu er det begyndt at synes virkeligt for holdets cheftræner.