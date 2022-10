»Vi håber naturligvis, at letbanen kører planmæssigt, men for en sikkerheds skyld kører linje 88 som backup fra morgenstunden,« meddeles det på Midttrafiks hjemmeside.

Bussen kører de første afgange, uanset hvad status er på letbanen, og stopper med at køre ca. 7.30, hvis der ikke er problemer med frost.

I begyndelsen af året forklarede letbanedirektør Michael Borre, hvordan det kan være, at den olie, der sidste år blev indkøbt som løsningen, når frost på køreledningerne satte letbanen ud af kraft, øjensynligt ikke virkede. Årsagen var, lød det, at når vejret opfører sig på en helt bestemt måde, øges risikoen for, at der lægger sig fugt på køreledningerne og fryser til is. Høj luftfugtighed kombineret med en temperatur lige under frysepunktet uden en vind til at blæse fugten væk er en dårlig kombination, som øger risikoen for, at der lægger sig fugt, der fryser til is på køreledningerne.