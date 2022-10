Solen skinnede, og ikke en vind rørte på sig i det nordlige Aarhus onsdag eftermiddag. Alligevel var det, som om en storm havde været forbi, og folk kiggede måbende på måltavlen på Aarhus Fremads stadion Riisvangen.

Den aarhusianske klub var ved pausefløjtet foran 3-0 over Brøndby IF i pokalturneringen, men kampen var langt fra færdig med at kaste overraskelser af.