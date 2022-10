Kattegatforbindelsen er et af de største østjyske debatemner i valgkampen, og en dugfrisk rundspørge, som JP Aarhus har lavet blandt en række østjyske kandidater, viser, at projektet i den grad deler vandene – både mellem blå og rød blok, mellem partierne i de to blokke og også internt i regeringspartiet Socialdemokratiet.