Kvinde anholdt for sprit- og narkokørsel

Færdselsuheld: Mandag kl. 22.41 skete der et færdselsuheld på Østjyske Motorvej i nordgående retning ved Harlev. En 37-årig kvindelig bilist kørte op bag i en bil ført af en 48-årig mand. Ingen af parterne kom umiddelbart alvorligt til skade.

Da politiet mistænkte, at den 37-årige var påvirket, blev hun anholdt og sigtet for sprit- og narkokørsel. Det oplyser politiets døgnrapport. Hun blev desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da betjentene fandt en mindre mængde euforiserende svampe i hendes bil.