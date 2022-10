Grundlovsforhør i Retten i Aarhus kl. 13.00

Narkosalg: Østjyllands Politi fremstiller tirsdag kl. 13.00 en 21-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Den 21-årige blev den 10. maj varetægtsfængslet i en sag om narkosalg ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus, men det lykkedes ham uden for retten at flygte.

Efterfølgende blev han ved et nyt grundlovsforhør varetægtsfængslet in absentia – altså et grundlovsforhør, hvor han ikke var til stede.