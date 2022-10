»Jeg kan ikke komme til Iran. Selv nu, hvor jeg har et rødt pas, kan jeg ikke tage afsted. For de ved stadig, hvem jeg er,« siger Minna Azizi.

Hun er en ung kvinde på 24 år. Til daglig læser hun odontologi på Aarhus Universitet. Om få dage skal hun til eksamen i genetik, men det er svært for hende at koncentrere sig, når et opgør, der udspiller sig 6.000 km væk, har taget permanent plads i hendes hoved.