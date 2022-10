19/10/2022 KL. 08:00

Klimatilpasser vi nok? JP Aarhus har spurgt tre østjyske folketingskandidater

Vandstanden stiger hurtigere år for år og mere end forventet. Det viser en ny rapport fra Geus, der fremskriver ændringen i havniveauet frem til år 2150 og understreger vigtigheden af at investere i klimatilpasning. Men gør vi nok for at sikre os mod fremtidens vandmasser? Og hvem har ansvaret for at anlægge sluser og diger? JP Aarhus har spurgt tre tilfældigt udvalgte folketingskandidater, som opstiller i Østjyllands Storkreds, om netop det.