Anholdt efter slagsmål i Aarhus

Søndag kl. 14.39 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at tre-fire personer var involveret i et slagsmål i Mølleparken i Aarhus C.

Da patruljen kom frem, fik de kontakt til en 31-årig mand, der havde fået nogle mindre skader i ansigtet. Vidner forklarede, at den 31-årige var blevet slået af to andre mænd, og den ene, en 28-årig mand, befandt sig fortsat på stedet. Det fremgår af døgnrapporten.