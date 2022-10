Ny teaterforestilling sætter fokus på etiske dilemmaer i verdens største sportsgren

Et tema, der er særligt præsent i forbindelse med VM i Qatar, der løber af stablen fra november til december, og som har flyttet fokus fra spillet på banen til spørgsmålet om etiske grænser, menneskerettigheder og de kommercielle kræfters magt over spillet. For hvordan kan man spille VM på et stadion, der har kostet utallige immigrantarbejdere livet? Hvad sker der med fodboldspillet og begejstringen, når rigmænd fra fjerne nationer pludselig begynder at købe sig ind også i danske fodboldklubber?

”Fodbold fodbold fodbold” er fortællingen om en fodboldkamp og de aspekter, der er forbundet med spillet - på banen, på lægderne, i VIP-loungen og i Qatar. Det er nyskrevet dansk dramatik af Henrik Szklany og havde premiere 22. september på Mellemgulvet i Skuespilhuset og spiller frem til 17. december, fremgår det af en pressemeddelelse fra Aarhus Teater.