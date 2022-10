- Når jeg ser, hvordan FCN klarer sig i forhold til budget og ressourcer, håber jeg virkelig bare, at de får succes mod de store drenge med de store pengepunge. Jeg håber, at de fortsætter deres gode takter, siger tyskeren.

AGF-træneren fortæller videre, at aarhusianerne er tilfredse med at få et point med fra Right to Dream Park, hvor forsvarsspilleren Thomas Kristensen fik udlignet sent i anden halvleg.

- Som kampen skred frem, forsøgte vi at sætte flere offensive kræfter på banen.

- I sidste ende fik vi et point, hvilket var virkelig vigtigt, fordi nu skal vi spille mod Brøndby, som er begyndt at se gode ud. Det er godt for vores selvtillid at få et point mod et så velfungerende FCN-hold, siger Rösler.