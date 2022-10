Travl nat i Aarhus

Ballade: Der var godt gang i nattelivet i Aarhus natten til lørdag, hvilket gav anledning til, at politiet var til stede.

Det betød blandt andet, at politiet igennem natten havde 15 anholdte fra bylivet i Aarhus, som var inde og vende på politigården. Størstedelen enten for beruselse eller for overtrædelser af henholdsvis Ordensbekendtgørelsen og Restaurationsloven.