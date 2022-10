Anna Thusgård mener, at budskabet kan skabe en forkert opfattelse af, at hun synes, at det er »fedt« at lukke uddannelser.

»Det forholder sig helt omvendt. Grundlæggende handler det om, at det er et godt princip, at man kan uddanne sig i hele landet. For eksempel flytter man jurauddannelsen til Esbjerg, hvilket er godt for unge i Esbjerg, og fordi erhvervslivet efterspørger det. Socialdemokratiet har faktisk investeret i uddannelse og vil fortsat gøre det,« siger Anna Thusgård, der i øjeblikket er kandidatstuderende i jura på Aarhus Universitet.

Du er opstillet i Østjyllands Storkreds, hvor der skæres i universitetsuddannelser. Hvad får østjyderne ud af at stemme på dig?

»Virkelighed er, at når man stiller op til Folketinget, er det ikke for at lede Østjylland. Jeg er født og opvokset i Aarhus, og derfor kommer mine erfaringer og interesser fra Østjylland. Men dermed kan man ikke sige, at jeg ikke også må have holdninger til, hvordan vi som et helt samfund er i balance,« siger Anna Thusgård.