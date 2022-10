Affyring af fyrværkeri. Vagter, der holder øje med politiet og advarer. Bål, der giver frygt for brand. Flaskehals i retssystemet, som gør at mange kriminelle bliver i området og fortsat laver kriminalitet. Trusler mod beboere der konfronterer de unge …

Bekymringer, som blev luftet på et styregruppemøde for aktørerne i Gellerup, godt en måned før Aarhus Kommune lukkede netop et værested for unge i området.