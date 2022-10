15/10/2022 KL. 09:00

Vital sejr skal lægge fundament for en svær tid for Aarhus United

Håndboldklubben Aarhus United tog en vigtig sejr over Horsens Håndbold tidligere på ugen. Den skal nu lægge fundamentet for det hårde kampprogram, klubben snart står over for.