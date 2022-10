Bilist kørte vanvidshurtigt

En fotovogn fra Østjyllands Politi fik onsdag travlt med at blitze, da den stod på Søren Frichs Vej tæt på Valhalsvej i Åbyhøj, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Fotovognen holdt på stedet, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t, i tidsrummet 15.30 til 22.30, og i den periode blev 108 bilister målt til at køre for stærkt.