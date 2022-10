Først en kort gennemgang af brandslukningens abc, groft gengivet fra en samtale med direktøren for Østjyllands Brandvæsen, Kasper Sønderdahl.

1. Fjern alt ilt og kvæl ilden langsomt.

2. Sænk temperaturen med bl.a. vand.

3. Fjern alt brandbart materiale.

Brandmændene, der i ugevis har bekæmpet silobranden ved Studstrupværket, har indtil videre udtømt de to første muligheder. Ilten er blevet reduceret fra 21 til 0,4 pct. med »massive mængder nitrogen,« og temperaturen er bragt ned med vand via sprinkleranlæg og beredskabets store tankvogne fra havneberedskabet. Det har ikke været nok, og tilbage er kun at fjerne siloens mange tons træpiller, der bliver ved med at fodre ilden.