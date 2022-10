Desuden oplever de ansatte i detailhandlen ifølge ham en hårdere tone hos nogle kunder.

»Der er sket en forråelse i, hvordan folk taler til personalet i butikkerne. De er mere sure over, at varer er dyre, i stykker eller udsolgte. Det kan også være irritation over, at køen er lang osv.,« fortæller han.

»De kriminelle – tyveknægtene – er også blevet mere aggressive, og en stigende andel af butikstyverier udvikler sig voldeligt til nærmest at blive et røveri.«

Ikke rart for nogen

Henrik Lundgaard Sedenmark vurderer, at rækken af kriser – først corona med nedlukninger og siden forsyningskrise, energikrise og inflation med stigende priser på en lang række varer – er en medvirkende årsag til den kedelige udvikling.

»Det har bare været ubehageligt i flere år. Endelig var vi kommet over på den anden side, og så bliver vi ramt af krig i Ukraine, høje energipriser, inflation osv. Det har ikke været rart for nogen - hverken for butikkerne eller for mennesker generelt.«

Selv om antallet af butikstyverier i år har været højere end normalt, har formanden for foreningen Strøget i Aarhus, Claus Broberg, dog ikke hørt om et større tyveriproblem hos sine medlemmer.

»Vi har inden for udvalgsvarehandlen arbejdet løbende med tyverisikring, og vi er blevet meget bedre til at spotte de typer, som kan finde på det her og deres metoder. Hos os er den største trussel også været mere organiseret kriminalitet fra f.eks. østeuropæiske bander, som hurtigt kan stjæle for meget store beløb,« fortæller han.

Godt dækket af

»Mit gæt er, at den største stigning er der, hvor man har den svageste bemanding – supermarkeder, byggemarkeder, stormagasiner osv. De mindre butikker er bedre dækket af også med tyverisikring af deres varer, så jeg tror ikke, at vi vil se den samme voldsomme stigning hos vores medlemmer,« siger Claus Broberg.