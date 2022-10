18/10/2022 KL. 08:15

For abonnenter

Havet æder Aarhusbugten hurtigere end forventet, og risikoen for oversvømmelse trænger sig på

Ny rapport fremskriver højere vandstandsstigninger og understreger ifølge ekspert vigtigheden af klimahandling. Om et boligområde i Egå i Aarhus står under vand i fremtiden, afhænger af et særligt værn. Men de står selv med ansvaret for det.