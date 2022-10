Globe Fitness var en sund virksomhed.

Træningscentret i Skanderborg genererede overskud, og der var store udviklingsplaner, da coronakrisen brød ud, og regeringen nedlukkede samtlige erhverv i Danmark, inklusive fitnesscentrene.

I dag – godt to et halvt år efter – er virksomheden gået konkurs, og folkene bag har et klart budskab til dem, som tog beslutningen om at lukke hele brancher ned.