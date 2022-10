Afstemning om havneudvidelse hældt af bordet

Partiernes forslag var at bringe havneudvidelsen til afstemning sammen med valget til Folketinget i håb om at opnå besparelser. SF og De Radikale synes, det var sympatisk at bringe en folkeafstemning op, men mente ikke, at det allerede kan ske den 1. november.

Forslagsstillerne ønskede forslaget behandlet i magistraten for at få uddybet, hvordan en folkeafstemning kan foregå. Men forslaget endte med at blive afvist, og derfor skal der et nyt forslag til, hvis en folkeafstemning igen skal diskutteres i byrådet.