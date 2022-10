Knallertfører sigtet for spritkørsel og trusler mod betjent

En patrulje fra Østjyllands Politi opdagede natten til onsdag kl. 1.25 en 56-årig mand, der kørte på sin knallert uden hjelm på, på Klostergade i Aarhus C. Da betjentene havde standset ham og tog kontakt til ham, kunne de se, at han virkede påvirket af alkohol, og bad ham derfor blæse i et alkometer.

Det viste en promille over det tilladte, og han fik derfor besked om, at han var anholdt og sigtet for spritkørsel. Pludseligt begyndte den 56-årige at løbe fra stedet, men han nåede dog ikke langt, før han blev indhentet af en betjent.