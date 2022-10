Fire rumænske mænd sigtet for at stjæle diesel

I bilen stod flere dunke med omkring 70 liter diesel, og ved siden af dem lå en haveslange og noget pumpeudstyr. På baggrund af fundene mistænkte patruljen, at mændene havde stjålet dieselen, og alle blev derfor anholdt og sigtet for tyveri fra et endnu ukendt sted.

Alle mændene er rumænske statsborgere, og der er nu ved at blive foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at fremstille mændene i grundlovsforhør eller tilbageholde dem på udlændingeloven, fortæller døgnrapporten.