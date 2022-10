15-årig indlagt med alvorlige skader efter trafikulykke i Grenaa

En 15-årig pige er indlagt med alvorlige skader, efter hun og en anden 15-årig pige tirsdag formiddag blev ramt af en bilist på N.P. Josiassens Vej i Grenaa. De to piger var omkring kl. 11.00 ved at krydse vejen til fods via et fodgængerfelt, da en 67-årig kvindelig bilist overså dem og ramte ind i dem.

Den ene 15-årige blev indlagt, mens den anden 15-årige umiddelbart kun kom lettere til skade.