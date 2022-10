Langs vejen hepper masser af tilskuere. En mand står på midterstriben. Bilerne triller op på hver side af ham. Han lader sine strakte arme falde mod jorden. Et startsignal, der får to biler til at accelerere.

Pludselig svinger en patruljevogn ind foran de to biler. Løbet er kørt for de to mænd bag rattet.