Forsøg med bilfri torve forlænges

Fredens Torv og Vesterbro Torv er ikke de eneste pladser, der har været under omdannelse. I festugen var Ingerslevs Plads midlertidigt omdannet fra parkeringsplads til oplevelsesplads, og ved de netop overståede budgetforhandlinger blev forligspartierne enige om at afsætte penge til at skabe nye og mere permanente byrum i midtbyen og oplandsbyerne.

»Meget handler naturligt nok om Midtbyen, men der er mange oplandsbyer, hvor vi også bør kigge hen. Det er vigtigt, at vi sørger for at spørge lokale kræfter om, hvad de drømmer om for deres by,” siger Nicolaj Bang i meddelelsen.

På baggrund af budgetforliget har Teknik og Miljø fået til opgave at afdække, hvor i kommunen der kan skabes nye, grønne byrum.