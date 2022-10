Langs Oddervej syd for Aarhus stod en lang række pæle med Radikale Venstres Andreas Steenbergs valgplakater. Det var ifølge kandidaten selv »unødvendigt«, at der var opsat så mange, så han bad om at få dem fjernet.

Den bøn er tilsyneladende blevet hørt. Men ikke af Radikale Venstres egne frivillige.