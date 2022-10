»Det er noget svineri og forfærdeligt, at det i et demokratisk parti er repræsentanten, det går ud over, når jeg overholder vores vedtægter og beslutning på generalforsamlingen,« siger han og henviser til, at det på en generalforsamling i august blev besluttet, at Enhedslisten ikke kan støtte et budget med besparelser.

Men når du ikke er i trit med din afdeling, er det så ikke fair nok, at du bliver vraget?

»Jeg har fulgt de demokratiske spilleregler, som siger, at fællesbestyrelsen afgør, om der skal stemmes ja eller nej til budget. Det er problematisk, at min afdeling synes, at jeg ikke skal det.«

JP Aarhus arbejder på at få en kommentar fra Jesper Steppat.

Stillet frit

30 ud af 31 byrådsmedlemmer skrev under på budgetforliget. Således også to af Enhedslistens tre byrådsmedlemmer, Thure Hastrup og Katrine Vinther Nielsen, mens Solveig Munk gik med mandatet fra kommunebestyrelsen og dermed ikke er med i forliget.

På søndagens møde besluttede kommunebestyrelsen at stille byrådsmedlemmerne frit i forhold til, om de på onsdagens møde vil stemme for eller imod budgettet. Ifølge talsmand Peter Iversen for at undgå en konfliktoptrapning.

Kommunebestyrelsen består af en repræsentant for hver af de fire afdelinger samt fem øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt direkte på Enhedslisten Aarhus’ fælles generalforsamling.

Ifølge Peter Iversen er udfordringen for Enhedslisten, at partiet ikke kan støtte et budget med besparelser. Den nye budgetaftale, som fik opbakning fra 30 af 31 byrådsmedlemmer, sletter en række sparekrav, men der venter fortsat besparelser i Aarhus Kommune for omkring 125 mio. kr. næste år. Hvor pengene skal findes, skal byrådet se på i slutningen af oktober.

Enhedslisten fik en række krav med i den nye budgetaftale. Herunder bl.a. bilfri søndag, nedsættelse af fartgrænse til 40 km/t. i midtbyen og afsættelse af 5 mio. kr. til indsats mod unges mistrivsel.

Frontfigur trak sig

I august udsendte Enhedslisten en pressemeddelelse med budskab om samarbejdsproblemer i byrådsgruppen i Aarhus. Heri fremgik det bl.a., at de tre byrådsmedlemmer arbejdede på at finde »det fælles fodslag«.

Ved budgetforhandlingerne sidste år sad chefforhandler Lone Norlander Smith og Laura Bryhl med ved forhandlingsbordet i timevis for Enhedslisten, indtil de sidste brikker i budgettet var på plads. Men i sidste øjeblik trak partiets lokalbestyrelse i bremsen og forhindrede, at den daværende chefforhandler kunne sætte sin underskrift på forliget. Det fik Lone Norlander Smith til at erklære »tillidskrise i Enhedslisten«.

Siden har der i pressen været beskrivelser af intern chikane, spidskandidaten Laura Bryhl har af samme årsag trukket sig, og tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen er blevet ekskluderet.