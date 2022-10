13/10/2022 KL. 10:45

For abonnenter

Aarhus-bageriet Jumbo indfører energitillæg – og det gør flere andre også

Energitillæg er et af de nye værktøjer, mindre virksomheder bruger til at skrue på indtjeningen og klare sig gennem stigende energipriser. Brancheforening efterspørger politisk håndsrækning, og to østjyske folketingskandidater svarer.