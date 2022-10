Letbanen sætter ny passagerrekord

»At flere har valgt at rejse med Letbanen i hverdagen indikerer, at det er pendlere, der rejser til og fra arbejde. Det er en rigtig god tendens, da pendlertrafikken er kernen i den kollektive trafik,« siger Michael Borre.

»Vi ser også en stigning på L2 (Odder-Lisbjerg red.), som har flere passagerer med end tidligere. Her er der en stigning på 5,5 pct. i forhold til sidste kvartal.«

Det samlede passagertal for 2022 er på nuværende tidspunkt på 4.105.650 passagerer og med et samlet passagertal for 2019 på 4.788.295, er det Letbanens håb at nå endnu en passagerrekord ved årets udgang, lyder det.