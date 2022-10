Varetægtsfængslet for vold i dagligvarebutik

Østjyllands Politi fremstillede tirsdag middag en 21-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Randers. Han sigtes for forsøg på vold ved mandag middag at have slået ud efter en medarbejder i Kvickly i Grenaa.

Episoden skete, da personalet ville bortvise den 21-årige, som flere gange har skabt uro i butikken. Medarbejderen blev ikke ramt af slagene, og det lykkedes i fællesskab personalet at holde manden tilbage, indtil politiet kom frem.