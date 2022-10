»Yes. Er med på dine anbefalinger. Det gør vi.«

Kommunens jurister nåede frem til, at mailudvekslingen ikke var ulovlig. Ordvalget var udtryk for »et frisprog«, der naturligt udvikler sig mellem den øverste politiske og administrative ledelse, lød konklusionen.

Hosea Dutschke stod for halvandet år siden ligeledes i spidsen for en stor omstilling af ældrepleje. Den blev mødt med voldsomme protester fra medarbejderne, og der blev fremført kritik af ældreområdets topledelse for ikke at lytte til de ansatte.

I år har problemer på det nybyggede og højt profilerede demensplejehjem Skovvang fået byrådspolitikere til at forlange handling fra den øverste ledelse i Sundhed og Omsorg. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er der konstateret massive problemer med plejen, omsorgen og tonen på Skovvang.

Fra tysker til dansker

Som navnet antyder har Hosea Dutschke udenlandske aner. Med mellemnavnet ”Che” - opkaldt efter den revolutionære Che Guevara - blev han født i 1968 i Berlin. Men kort efter - i 1971 - flyttede rykkede Hosea Dutschke med sin familie til Danmark.

Det skete efter, at hans far, Rudi Dutschke, én af frontfigurerne i det tyske studenteroprør, var blevet udsat for et attentat, hvis følge faderen døde af i 1979.

I 2006 - samme år som Hosea Dutschke tiltrådte som direktør for Sundhed og Omsorg - var han med til at stifte Foreningen af Åbenmundede Bureaukrater for at få flere topbureaukrater til at blande sig i samfundsdebatten. Det gjorde han selv jævnligt ved bl.a. at skrive debatindlæg.

Efter at have boet knap 40 år i Danmark, udskiftede han i 2010 sit tyske statsborgerskab med et dansk og var således oppe i indfødsretsprøven. Året efter blev han nomineret til Den Kommunale Lederpris for »sin åbne og debatterende stil«, som det stod beskrevet i Jyllands-Posten.

På rådhuset har han siden januar kunnet støde på sin lillesøster, Polly-Nicole Dutschke, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.